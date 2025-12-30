Разин хотел бы тренировать сборную России: «Это цель, которую я считаю достижимой. Международный уровень, статус хоккеистов – к этому стремишься»

Разин хотел бы тренировать сборную России: это цель, которую я считаю достижимой.

Главный тренер «Металлурга » Андрей Разин заявил, что хотел бы возглавить сборную России.

– На российский хоккей сильно влияет отстранение от международных турниров?

– Конечно, без международных игр нам тяжело проверить свой уровень. Жалко ребят, кто остался без юниорского, молодежного чемпионата мира. Все-таки это красочное событие. Хотелось бы, чтобы побыстрее вернули. Жалко и хоккеистов, и тренеров, и особенно жалко болельщиков, которые ждут этих событий.

– Раньше говорили, что у вас мечта возглавить сборную России. Она остается?

– Естественно, хочется сделать шаг вперед. Кубок Гагарина есть, хочется выиграть второй, третий Кубок. Сборная – это уже будет международный уровень, это и статус хоккеистов, с которыми надо будет работать. Это все интересно и к этому стремишься.

– Представляете себя на тренерском мостике на чемпионате мира? Это как мечта.

– Это не мечта, это цель, которую я считаю вполне достижимой. Когда я работал детским тренером и работал тренером в ВХЛ, кто бы мог подумать, что спустя какое-то время я с командой «Металлург» выиграю Кубок Гагарина? Поэтому ничего невозможного не бывает. Надо в это все верить, – сказал Разин.

