1

Яшкин о хобби: «Пение, мода и фэшн. Люблю покупать красивые вещи и хорошо одеваться. Все хотят выглядеть дорого, но выглядеть хорошо можно и без брендовых вещей»

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин рассказал о своих хобби.

– Во время паузы вы в своем телеграм-канале выложили кружочек, на котором поете. Какую реакцию получили?

– Только положительную. На Новый год заказали микрофон – решили его проверить. Вот и вся история. Вроде бы, в песню попадал. Это лишь позитив и хороший досуг в свободное время.

– Можно назвать музыку вашим хобби?

– Конечно. Думаю, любой человек любит петь, как бы он не пел (улыбается). Однозначно, еще одно мое хобби – это мода и фэшн. Я люблю покупать себе красивые вещи, хорошо выглядеть и одеваться. В планах есть придумать что-то новое, может быть, сотрудничать с другими брендами.

– Откуда такая любовь к этому?

– Мне всегда это нравилось. Всегда следил за модой. В последнее время это сильно развивается, сейчас и в Америке уже никто из хоккеистов не приезжает на матч в костюмах. Приезжают в том, в чем удобно. Игроки презентуют себя, им дают свободу выбора. В этом ничего плохого нет.

– А есть спортсмены, за которым следите в плане стиля? Подчеркиваете для себя что-то?

– Таких много. От каждого пытаюсь что-то взять. В России, наверное, таких людей нет, именно спортсменов. Но в Америке их достаточно, я подписан на различные странички, где выкладывают образы тех же американских футболистов или баскетболистов. Всегда стараюсь подглядеть что-то для себя.

– Есть ощущение, что в России футболисты больше зациклены на вещах, чем хоккеисты. Любят брендовые вещи, дорого одеваться.

– Наверное, да, согласен. Бренды – это понятно, все хотят выглядеть хорошо и дорого. Но я считаю, что можно и без брендовых вещей выглядеть хорошо, – сказал Яшкин.

Тренер «Ак Барса» Полянчиков запатентовал тренажер для вбрасываний: «Изобретение называется «Шайбовброс»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Бизнес Online»
