Плющев о КХЛ: «Вектор развития лиги – 22 «Шанхая». Гастарбайтеры собрались поиграть в хоккейчик и нагулять финансовый аппетит. Все одинаково серые и скромные по уровню»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением об уровне FONBET чемпионата КХЛ.

– К великому сожалению, мы сами сделали из КХЛ скромную по уровню лигу, в которой все одинаково серые и все чередуют взлеты с падениями. Лигу, в которой кубковую восьмерку на Западе можно было назвать еще до старта чемпионата – и как раз именно она к зиме и оформилась. После того, как «Шанхай» сдулся и бросил играть.

Вектор развития этой КХЛ – грубо говоря, 22 «Шанхая». Гастарбайтеры собрались поиграть в хоккейчик и нагулять себе финансовый аппетит. Без какого-либо напряжения в виде нормальной летней подготовки, без всякой клубной идеи, без какой-либо пользы для российского хоккея, без его развития.

Видели популярный мультфильм «Шайбу-шайбу»? Там собрана отвязная канадская команда, которая резво бегает по площадке, но потом обязательно сдувается. Нынешний «Шанхай» – ее копия (смеется). Самое печальное, что сама КХЛ создает такие условия, чтобы все стали «шанхаями».

– В чем это выражается?

– Под угрозой штрафов и дисквалификаций летом запрещены молодежные лагеря в клубах КХЛ. Базовая подготовка сжата до двух-трех недель, тренерам выворачивают руки, хотя эта профессия – самая творческая и ответственная в истории нашего хоккея.

Поразительно, но тренерам словно запрещают воспитывать молодых игроков, развивать их. Расширение лимита на легионеров до пяти – из той же оперы. Хотя оно абсурдно, учитывая, что из Европы по политическим причинам игроки к нам не едут – и рынок легионеров крайне бедный, – сказал Плющев.

Владимир Плющев: «Лучшие команды в КХЛ по игре – «Металлург» и «Трактор». Они играют в хоккей, а не просто бегают по площадке, как в шорт-треке»

