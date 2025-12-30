Галлан пропустит матч «Шанхая» со СКА по состоянию здоровья: «Исполнять обязанности главного будет Келли»

Жерар Галлан пропустит матч «Шанхая» со СКА по состоянию здоровья.

Главный тренер «Шанхая » Жерар Галлан пропустит сегодняшний матч FONBET чемпионата КХЛ против СКА по состоянию здоровья.

«Исполнять обязанности главного тренера будет Майк Келли. Желаем Жерару Галлану здоровья и скорейшего возвращения в строй!» – сказано в сообщении клуба.

Следующий матч китайский клуб проведет дома 3 января против «Металлурга».

