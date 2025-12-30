  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Галлан пропустит матч «Шанхая» со СКА по состоянию здоровья: «Исполнять обязанности главного будет Келли»
Галлан пропустит матч «Шанхая» со СКА по состоянию здоровья: «Исполнять обязанности главного будет Келли»

Жерар Галлан пропустит матч «Шанхая» со СКА по состоянию здоровья.

Главный тренер «Шанхая» Жерар Галлан пропустит сегодняшний матч FONBET чемпионата КХЛ против СКА по состоянию здоровья.

«Исполнять обязанности главного тренера будет Майк Келли. Желаем Жерару Галлану здоровья и скорейшего возвращения в строй!» – сказано в сообщении клуба.

Следующий матч китайский клуб проведет дома 3 января против «Металлурга».

«Шанхай» подписал пробный контракт с 37-летним Каблуковым. У форварда 1027 матчей в КХЛ

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Шанхая»
