Галлан пропустит матч «Шанхая» со СКА по состоянию здоровья: «Исполнять обязанности главного будет Келли»
Жерар Галлан пропустит матч «Шанхая» со СКА по состоянию здоровья.
Главный тренер «Шанхая» Жерар Галлан пропустит сегодняшний матч FONBET чемпионата КХЛ против СКА по состоянию здоровья.
«Исполнять обязанности главного тренера будет Майк Келли. Желаем Жерару Галлану здоровья и скорейшего возвращения в строй!» – сказано в сообщении клуба.
Следующий матч китайский клуб проведет дома 3 января против «Металлурга».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Шанхая»
