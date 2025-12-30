Стэмкос повторил рекорд НХЛ, забив 6 победных голов за календарный месяц. У форварда «Нэшвилла» 17+8 за 38 игр в этом сезоне

Стэмкос повторил рекорд НХЛ, забив 6 победных голов за календарный месяц.

Нападающий «Нэшвилла » Стивен Стэмкос забросил две шайбы, включая победную, в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты» (4:3).

35-летний форвард повторил рекорд лиги, забив шесть решающих голов за календарный месяц.

Он повторил достижение Юхана Франзена (март 2008-го), Брайана Проппа (октябрь-1982), Майка Босси (март 1982-го), Берни Джеффриона (декабрь 1960-го) и Жана Беливо (январь 1960 года).

В текущем сезоне на счету Стэмкоса 25 (17+8) очков за 38 матчей при полезности «минус 9».