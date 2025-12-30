Карелин о рекорде Овечкина: «Русское определение «Александр Овечкин» звучит мощно.

Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин оценил достижения Александра Овечкина .

В апреле 2025 года капитан «Вашингтона » побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Саша – молодец, дарит нам замечательную возможность гордиться его достижениями. Он четкое подтверждение того, что, в отличие от расхожего выражения, на детях талантов природа не отдыхает.

При его возрасте у него шикарная концентрация. И это говорит о том, что дважды победившая на Олимпийских играх мама (баскетболистка Татьяна Овечкина – Спортс’‘) вложила в него и дисциплину, и упорство, и генетику.

Как бы ни назывался клуб, за который он выступает, все равно русское определение «Александр Овечкин» звучит мощно, опережая все остальные ассоциации и наречия. Я горжусь тем, что русский перевод канадского хоккея в словосочетании «Александр Овечкин» дает еще и целую череду замечательных рекордов.

Надеюсь, у него хватит сил и желания для того, чтобы подарить нам еще несколько поводов похвастаться тем, что мы с ним русские люди», – сказал Карелин.

