  • Светлов о «Динамо»: «4:12 от Минска за 5 дней – тревожный сигнал. Необходим активный хоккей четырьмя звеньями, но ставка делается на два»
Светлов о «Динамо»: «4:12 от Минска за 5 дней – тревожный сигнал. Необходим активный хоккей четырьмя звеньями, но ставка делается на два»

Олимпийский чемпион и бывший тренер клубов FONBET КХЛ Сергей Светлов высказался об игре «Динамо» в текущем сезоне.

Бело-голубые дважды проиграли минскому «Динамо» на прошлой неделе и занимают четвертое место в Западной конференции.

– После 1:7 в первой встрече был уверен, что во второй игре московская команда будет заряжена и постарается взять реванш.

К сожалению, реванша не получилось, Минск опять контролировал ход матча, играл с запасом. 3:5 по такой игре – еще не худший для нас счет. Итоговые за пятидневный отрезок 4:12 – это тревожный сигнал для родного клуба.

– В чем проблема?

– Минская команда играет быстро и агрессивно, у нее активная оборона, которая практически полностью состоит из крепких североамериканских легионеров.

С такими командами не сыграешь закрыто, а в декабре бело-голубые стараются действовать именно так. Тут необходим активный хоккей, причем всеми тремя-четырьмя звеньями, но в нашей команде ставка делается все-таки скорее на два.

С этой точки зрения минские одноклубники по стилю бело-голубым неудобны. Плюс не совсем понятен недавний обмен Джиошвили, который давал атаке агрессии и глубины, – сказал Светлов.

«Ак Барс» хочет выменять Комтуа у «Динамо» (Артур Хайруллин)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Russia-Hockey
