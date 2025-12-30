Фетисов о шансах Демидова стать звездой в НХЛ: «Монреаль – самый требовательный к игрокам город, но потенциал у Ивана есть. Первый сезон многое покажет»

Фетисов о шансах Демидова стать звездой в НХЛ: потенциал у Ивана есть.

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов оценил перспективы Ивана Демидова в «Монреале ».

В текущем регулярном чемпионате НХЛ 20-летний нападающий набрал 32 (10+22) очка в 38 матчах при полезности «плюс 2» и среднем игровом времени 14:58.

– Иван Демидов наконец приехал в «Монреаль». Видите ли вы в нем звезду первой величины?

– Будем надеяться. Первый сезон многое покажет. Монреаль – самый требовательный к игрокам город, стать любимцем публики там непросто. Но потенциал у него есть. Будем надеяться, что у него все получится.

