Фетисов о шансах Демидова стать звездой в НХЛ: «Монреаль – самый требовательный к игрокам город, но потенциал у Ивана есть. Первый сезон многое покажет»
Фетисов о шансах Демидова стать звездой в НХЛ: потенциал у Ивана есть.
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов оценил перспективы Ивана Демидова в «Монреале».
В текущем регулярном чемпионате НХЛ 20-летний нападающий набрал 32 (10+22) очка в 38 матчах при полезности «плюс 2» и среднем игровом времени 14:58.
– Иван Демидов наконец приехал в «Монреаль». Видите ли вы в нем звезду первой величины?
– Будем надеяться. Первый сезон многое покажет. Монреаль – самый требовательный к игрокам город, стать любимцем публики там непросто. Но потенциал у него есть. Будем надеяться, что у него все получится.
Фетисов о рекорде Овечкина по голам: «Он большой молодец. Теперь сто лет никто к этой цифре даже не приблизится»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости