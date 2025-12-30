  • Спортс
  • Крикунов о ЧМ-2008 и ОИ-2018: «Победа в Квебеке более ценна, чем в Пхенчхане. На Олимпиаде не было игроков НХЛ, она не сильно значительная»
Крикунов о ЧМ-2008 и ОИ-2018: «Победа в Квебеке более ценна, чем в Пхенчхане. На Олимпиаде не было игроков НХЛ, она не сильно значительная»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов сравнил победы национальной команды на чемпионате мира-2008 в Квебеке и на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

«Победа в Квебеке более ценна, чем в Пхенчхане. На Олимпиаде не было игроков НХЛ, она была не сильно значительная», – сказал Крикунов.

В финале чемпионата мира Россия обыграла Канаду (5:4 ОТ), в решающем матче Олимпиады – Германию (4:3 ОТ).

Сушинский об МЧМ: «Наших там нет, поэтому не смотрю. Раньше всегда под Новый год было приятно поболеть за нашу молодежь. Но мы сейчас изгои»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
