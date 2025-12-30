Бобровский вышел на 8-е место по победам в НХЛ (446), опередив Савчака. Джозеф идет 7-м (454), Лундквист – 6-м (459), Белфор – 5-м (484)

Сергей Бобровский вышел на 8-е место по победам среди вратарей в НХЛ.

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 22 из 25 бросков в матче против «Вашингтона » (5:3) и одержал 446-ю победу в 781 игре в регулярных чемпионата НХЛ .

Таким образом, 37-летний российский голкипер вышел на восьмое место в истории лиги по количеству побед в регулярках, опередив Терри Савчака (445, 971 матч).

На седьмой позиции располагается Кертис Джозеф (454 победы, 943 матча), на шестой – Хенрик Лундквист (459, 887), на пятой – Эд Белфор (484, 963), на четвертой – Роберто Луонго (489, 1044), на третьей – Патрик Руа (551, 1029), на второй – Марк-Андре Флери (575, 1051), на первой – Мартин Бродер (691, 1266).