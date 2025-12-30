У «Вегаса» 5 поражений в 6 матчах – команда идет 5-й на Западе. Барбашев сделал 2 передачи против «Миннесоты»
«Вегас» проиграл пять из шести последних матчей в чемпионате НХЛ.
«Вегас» уступил «Миннесоте» (2:5) на домашнем льду в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Это поражение стало пятым в шести последних играх для команды тренера Брюса Кэссиди.
В матче против «Уайлд» нападающий «Голден Найтс» Иван Барбашев сделал две передачи, Павел Дорофеев – одну. У Ивана в этом сезоне 30 (12+18) очков в 37 матчах. Павел набрал 26 (15+11) баллов в 37 играх.
На данный момент «Вегас» располагается на пятой строчке в таблице Западной конференции, имея в активе 45 очков в 37 матчах. Команда продолжит чемпионат 31 декабря матчем против «Нэшвилла».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости