У «Вегаса» 5 поражений в 6 матчах – команда идет 5-й на Западе. Барбашев сделал 2 передачи против «Миннесоты»

«Вегас» проиграл пять из шести последних матчей в чемпионате НХЛ.

«Вегас» уступил «Миннесоте» (2:5) на домашнем льду в матче регулярного чемпионата НХЛ .

Это поражение стало пятым в шести последних играх для команды тренера Брюса Кэссиди .

В матче против «Уайлд» нападающий «Голден Найтс» Иван Барбашев сделал две передачи, Павел Дорофеев – одну. У Ивана в этом сезоне 30 (12+18) очков в 37 матчах. Павел набрал 26 (15+11) баллов в 37 играх.

На данный момент «Вегас » располагается на пятой строчке в таблице Западной конференции, имея в активе 45 очков в 37 матчах. Команда продолжит чемпионат 31 декабря матчем против «Нэшвилла».