«Сан-Хосе» с 13 бросками обыграл «Анахайм» (5:4). Аскаров выиграл 14-й матч в сезоне, отразив 38 из 42 бросков
Ярослав Аскаров одержал 14-ю победу в сезоне НХЛ.
«Сан-Хосе» обыграл «Анахайм» (5:4) в гостях в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Шаркс» смогли одержать победу, несмотря на то, что уступили по броскам со счетом 13:42.
Голкипер калифорнийского клуба Ярослав Аскаров отразил 38 из 42 бросков соперника и записал на свой счет 14-ю победу в 25 матчах в этом сезоне. При этом в каждом из последних девяти матчей у Аскарова не менее трех пропущенных шайб.
Вратарь пропускаем в среднем 3,88 шайбы и отражает 89,7% бросков. Его статистику можно изучить по ссылке.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
