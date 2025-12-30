«Сан-Хосе» с 13 бросками обыграл «Анахайм» (5:4). Аскаров выиграл 14-й матч в сезоне, отразив 38 из 42 бросков

Ярослав Аскаров одержал 14-ю победу в сезоне НХЛ.

«Сан-Хосе » обыграл «Анахайм » (5:4) в гостях в матче регулярного чемпионата НХЛ .

«Шаркс» смогли одержать победу, несмотря на то, что уступили по броскам со счетом 13:42.

Голкипер калифорнийского клуба Ярослав Аскаров отразил 38 из 42 бросков соперника и записал на свой счет 14-ю победу в 25 матчах в этом сезоне. При этом в каждом из последних девяти матчей у Аскарова не менее трех пропущенных шайб.

Вратарь пропускаем в среднем 3,88 шайбы и отражает 89,7% бросков. Его статистику можно изучить по ссылке .