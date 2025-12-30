«Колорадо» выиграл как минимум 8 матчей подряд во второй раз в этом сезоне. Команда Беднара набрала 65 очков в 38 играх

«Колорадо» продлил серию побед до восьми матчей.

«Колорадо» обыграл «Лос-Анджелес » (5:2) на домашнем льду в матче регулярного чемпионата НХЛ .

Тем самым команда тренера Джареда Беднара одержала восьмую победу подряд, сделав это во второй раз в этом сезоне.

Ранее с 5 по 27 ноября клуб из Денвера выиграл десять матчей подряд.

«Эвеланш» сейчас возглавляют как общую таблицу лиги, так и таблицу Западной конференции, набрав 65 очков в 38 матчах.

«Колорадо » продолжит чемпионат матчем в ночь на 1 января 2026 года против «Сент-Луиса».