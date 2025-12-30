Сергачев забил 5-й гол в сезоне в матче с «Нэшвиллом». У защитника «Юты» 5+21 в 40 играх сезона НХЛ
Михаил Сергачев забил пятый гол в сезоне НХЛ.
Защитник «Юты» Михаил Сергачев забросил пятую шайбу в сезоне в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (3:4).
Россиянин отличился во втором периоде.
Также в этой игре хоккеист нанес три броска по воротам при нейтральной полезности, заблокировал один бросок, выполнил один силовой прием и сыграл 25:19 (4:43 – в большинстве, 2:20 – в меньшинстве).
В этом сезоне Сергачев набрал 26 (5+21) очков при полезности «минус 8» в 40 матчах чемпионата. Среднее игровое время – 24:27.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
