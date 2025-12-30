Макдэвид владеет самой длинной серией с очками в сезоне – 13 матчей. Коннор сохранил ее за счет гола Хаймана в пустые ворота «Виннипега»

Коннор Макдэвид владеет самой длинной серией с очками в сезоне НХЛ.

Капитан «Эдмонтона » Коннор Макдэвид сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега » (3:1).

За 1:23 до завершения третьего периода Макдэвид записал в свой актив передачу после гола Зака Хаймана в пустые ворота.

Таким образом, 28-летний канадец сумел продлить серию с набранными очками до 13 матчей. Это самая длинная серия с очками в этом сезоне. Макдэвид обогнал Кирилла Марченко (12 матчей) и Ника Сузуки (12 матчей).

Коннор является лидером гонки бомбардиров в нынешнем сезоне НХЛ , имея на счету 69 (24+35) баллов в 40 матчах.