Макдэвид владеет самой длинной серией с очками в сезоне – 13 матчей. Коннор сохранил ее за счет гола Хаймана в пустые ворота «Виннипега»
Коннор Макдэвид владеет самой длинной серией с очками в сезоне НХЛ.
Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (3:1).
За 1:23 до завершения третьего периода Макдэвид записал в свой актив передачу после гола Зака Хаймана в пустые ворота.
Таким образом, 28-летний канадец сумел продлить серию с набранными очками до 13 матчей. Это самая длинная серия с очками в этом сезоне. Макдэвид обогнал Кирилла Марченко (12 матчей) и Ника Сузуки (12 матчей).
Коннор является лидером гонки бомбардиров в нынешнем сезоне НХЛ, имея на счету 69 (24+35) баллов в 40 матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости