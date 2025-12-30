«Баффало» выиграл 9-й матч подряд и приблизился к зоне плей-офф на Востоке. Команда Раффа может повторить клубный рекорд в игре с «Далласом»

«Баффало» продлил победную серию до девяти матчей в сезоне НХЛ.

«Баффало» обыграл «Сент-Луис » (4:2) на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ .

Таким образом, команда тренера Линди Раффа одержала девятую победу подряд. Успешная серия клуба началась с 10 декабря.

«Сэйбрс» находятся в одной победе от повторения клубного рекорда – 10 побед подряд (ранее такой результат достигался три раза: в сезонах-1983/84, 2006/07 и 2018/19).

Следующий матч команда проведет в ночь на 1 января 2026 года против «Далласа ».

За счет победной серии «Баффало » приблизился к зоне плей-офф в Восточной конференции и занимает 9-е место, набрав 44 очка в 38 матчах.