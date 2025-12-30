Марченко забил в 3-м матче подряд – «Оттаве». Форвард «Коламбуса» набрал 30 очков в 34 играх сезона НХЛ

Кирилл Марченко забил 14-й гол в сезоне НХЛ.

Нападающий «Коламбуса » Кирилл Марченко забросил 14-ю шайбу в сезоне в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (4:1).

Форвард отличился в третьем периоды игры, забив в третьей игре подряд. Матч с «Сенаторс» он завершил с полезностью «плюс 1», пятью бросками по воротам и игровым временем 17:27 (4:56 – в большинстве, 0:02 – в меньшинстве).

Также с игре с «Оттавой» результативным действием отличился другой нападающий «Блю Джекетс» Дмитрий Воронков , сделавший результативную передачу во втором периоде. В этой игре он нанес один бросок по воротам и провел на льду 16:31 (4:30 – в большинстве).

В этом сезоне Марченко набрал 30 (14+16) очков при полезности «плюс 6» в 34 матчах. В активе Воронкова 25 (13+12) очков при полезности «0» в 38 играх.