У Шестеркина 16 поражений в 32 матчах сезона НХЛ. Вратарь «Рейнджерс» отразил 31 из 34 бросков в игре с «Каролиной»

Игорь Шестеркин отразил 31 бросок в матче против «Каролины».

Вратарь «Рейнджерс » Игорь Шестеркин парировал 31 из 34 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (2:3 ОТ).

Это поражение стало 16-м для вратаря в 32 матчах текущего сезона.

Шестеркин в среднем пропускает 2,51 шайбы и отражает 90,9% бросков. Его статистику можно изучить по ссылке .