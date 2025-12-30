Никишин сделал 10-ю передачу и набрал 14-е очко в сезоне. Защитник сыграл больше всех в «Каролине» в матче с «Рейнджерс» – 24:17

Александр Никишин сделал 10-ю голевую передачу в сезоне НХЛ.

Защитник «Каролины» Александр Никишин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс » (3:2 ОТ).

В первом периоде при игре в большинстве россиянин ассистировал Себастьяну Ахо.

Никишин завершил матч с нейтральной полезностью, двумя блокированными бросками, двумя минутами штрафа и тремя силовыми приемами.

Александр провел на льду 24:17 (2:48 – в большинстве, 1:00 – в меньшинстве). Это самое высокое игровое время среди всех хоккеистов «Харрикейнс» в этом матче.

В этом сезоне Никишин имеет в активе 14 (4+10) очков при полезности» плюс 14» в 37 матчах.