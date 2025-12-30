Гавриков забил 7-й гол в сезоне с передачи Панарина – в матче с «Каролиной». Защитник «Рейнджерс» установил личный рекорд по шайбам в регулярке НХЛ

Владислав Гавриков забил седьмой гол в сезоне НХЛ.

Защитник «Рейнджерс » Владислав Гавриков забросил шайбу в ворота «Каролины» (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Россиянин щелчком отличился на второй минуте первого периода при игре в большинстве, использовав передачи Артемия Панарина и Винсента Трочека.

Таким образом, этот гол стал седьмым для Гаврикова в этом сезоне. В матче против «Харрикейнс» он также получил «минус 1» за полезность, нанес три броска по воротам и провел на льду 26:26 (1:33 – в большинстве, 4:16 – в меньшинстве). В этом чемпионате Владислав имеет в активе 15 (7+8) баллов при полезности «плюс 2» в 41 матче.

Добавим, что Гавриков установил личный рекорд по голам за одну регулярку НХЛ. Ранее его рекорд – 6 голов в 77 матчах за «Лос-Анджелес» в сезоне-2023/24.

На счету Панарина после голевой передачи стало 39 (14+25) очков при полезности «минус 6» в 40 матчах.