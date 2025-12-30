Бобровский одержал 17-ю победу в 27 матчах сезона НХЛ. Вратарь «Флориды» отразил 22 из 25 бросков «Вашингтона»
Сергей Бобровский одержал 17-ю победу в сезоне НХЛ.
Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский записал на свой счет победу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (5:3).
Российский вратарь пропустил три шайбы и отразил 22 из 25 бросков соперника.
Это 17-я победа Бобровского в нынешнем сезоне в 27 матчах. В среднем он пропускает 2,80 шайбы и отражает 88,7% бросков. Его статистику можно изучить по ссылке.
