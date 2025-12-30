  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  Овечкин не набрал очков против «Флориды»: «-1», 2 броска, 2 минуты штрафа, 5 хитов и 20:24 на льду (8:04 – в большинстве)
Александр Овечкин остался без очков в матче против «Флориды».

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не сделал результативных действий в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (3:5).

Россиянин завершил с показателем полезности «минус 1», двумя бросками по воротам, двумя минутами штрафа и пятью силовыми приемами.

Форвард провел на льду 20:24 (8:04 – в большинстве).

Овечкин не набрал ни одного очка в 6 из 7 последних матчей в чемпионате. В его активе сейчас 33 (15+18) баллов в 39 играх сезона.

