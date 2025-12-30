«Каролина» забрала Филпа с драфта отказов «Эдмонтона». У форварда 2+1 в 15 играх сезона
Ноа Филп перешел в «Каролину» из «Эдмонтона».
27-летний нападающий Ноа Филп стал хоккеистом «Каролины».
«Харрикейнс» забрали канадского форварда с драфта отказов, куда его поместил «Эдмонтон».
В этом сезоне Филп набрал 3 (2+1) очка при полезности «минус 7» в 15 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Среднее игровое время – 10:02.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: TSN
