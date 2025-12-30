«Эдмонтон» и Томашек расторгли контракт. Форвард набрал 5 очков в 22 матчах сезона НХЛ
Давид Томашек покинул «Эдмонтон».
Нападающий Давид Томашек и «Эдмонтон» расторгли контракт.
Канадский клуб ранее поместил хоккеиста на драфт отказов с целью расторжения соглашения. Сообщалось, что форвард может вернуться в чемпионат Швеции.
В этом сезоне Томашек провел 22 матча в регулярном чемпионате НХЛ за «Ойлерс» и набрал 5 (3+2) очков при полезности «минус 6». Среднее игровое время – 10:45.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Фрэнка Серавалли
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости