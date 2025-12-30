«Эдмонтон» и Томашек расторгли контракт. Форвард набрал 5 очков в 22 матчах сезона НХЛ

Давид Томашек покинул «Эдмонтон».

Нападающий Давид Томашек и «Эдмонтон » расторгли контракт.

Канадский клуб ранее поместил хоккеиста на драфт отказов с целью расторжения соглашения. Сообщалось , что форвард может вернуться в чемпионат Швеции.

В этом сезоне Томашек провел 22 матча в регулярном чемпионате НХЛ за «Ойлерс» и набрал 5 (3+2) очков при полезности «минус 6». Среднее игровое время – 10:45.