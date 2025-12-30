Барзэл оштрафован на 5 тысяч долларов за удар наотмашь клюшкой по ноге Марчменту. Форвард «Айлендерс» заступился за Шефера

Мэтью Барзэл оштрафован после удара клюшкой по ноге Мэйсону Марчменту.

НХЛ оштрафовала нападающего «Айлендерс » Мэтью Барзэла на 5 тысяч долларов после эпизода в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса » (2:4).

В начале второго периода форвард «Блю Джекетс» Мэйсон Марчмент задел коленом по ноге защитника Мэттью Шефера .

Через несколько секунд Барзэл подъехал к Марчменту и наотмашь ударил ему клюшкой по ноге, спровоцировав массовую потасовку.

