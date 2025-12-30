Барзэл оштрафован на 5 тысяч долларов за удар наотмашь клюшкой по ноге Марчменту. Форвард «Айлендерс» заступился за Шефера
Мэтью Барзэл оштрафован после удара клюшкой по ноге Мэйсону Марчменту.
НХЛ оштрафовала нападающего «Айлендерс» Мэтью Барзэла на 5 тысяч долларов после эпизода в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (2:4).
В начале второго периода форвард «Блю Джекетс» Мэйсон Марчмент задел коленом по ноге защитника Мэттью Шефера.
Через несколько секунд Барзэл подъехал к Марчменту и наотмашь ударил ему клюшкой по ноге, спровоцировав массовую потасовку.
Барзэл наотмашь ударил клюшкой Марчмента в матче «Айлендерс» и «Коламбуса». Форвард мстил за Шефера и спровоцировал массовую драку
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sportsnet
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости