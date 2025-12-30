Кочетков пропустит остаток сезона НХЛ, скорее всего. Вратарь «Каролины» решил сделать операцию из-за травмы

Петр Кочетков, скорее всего, выбыл до конца сезона НХЛ.

Голкипер «Каролины» Петр Кочетков , вероятно, пропустит остаток нынешнего сезона НХЛ из-за травмы нижней части тела.

Об этом сообщил главный тренер команды Род Бринд′Амор.

Российского вратаря ранее поместили в список травмированных. Он пропустил первые 11 игр сезона из-за травмы, которую получил на предсезонке.

«Он решил сделать операцию, поэтому пропустит остаток сезона, вероятно. Петр не чувствовал себя хорошо весь этот сезон. Он боролся с травмой. При этом играл отлично.

Он пытался справиться с повреждением, но уже не хотел продолжать это испытывать, поэтому нам нужно его восстановить», – сказал Род Бринд′Амор .