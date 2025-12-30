Сушинский об МЧМ: «Наших там нет, поэтому не смотрю. Раньше всегда под Новый год было приятно поболеть за нашу молодежь. Но мы сейчас изгои»

Сушинский об МЧМ: наших там нет, поэтому не смотрю.

Бывший форвард сборной России Максим Сушинский высказался о молодежном чемпионате мира по хоккею без России.

«Смотрю ли я молодежный чемпионат мира по хоккею? Наших же там нет, поэтому не смотрю. Я без нашей сборной и взрослый чемпионат мира не смотрю.

Но нам сейчас этого всего, конечно, не хватает. Раньше всегда под Новый год было приятно поболеть за нашу молодежь. Но мы сейчас изгои», – сказал Сушинский.