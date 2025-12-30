Егор Коробкин: «Канцеров – красавчик. В этом сезоне прет, здорово играет, ведет команду вперед. На него надо равняться и помогать ему развивать результативность»

Егор Коробкин: Канцеров – красавчик, в этом сезоне прет, здорово играет.

Нападающий «Металлурга » Егор Коробкин оценил выступление Романа Канцерова .

Канцеров набрал 4 (2+2) балла в матче с «Трактором » (5:4 ОТ). Всего на его счету 45 (26+19) очков в 38 играх сезона. Форвард лидирует в гонке снайперов Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Роман Канцеров сделал дубль, преодолев отметку в 25 шайб в регулярном чемпионате КХЛ. Что можете сказать об его игре?

– Ромка Канцеров – красавчик. В этом сезоне прет, здорово играет. Молодчик! Он ведет команду вперед. На него надо только равняться и помогать ему развивать результативность. Чтобы она сохранялась дальше, включая матчи плей-офф.

– В матче против «Трактора» Роман Канцеров набирал очки в разных сочетаниях, включая ваше. Какой гол оказался самым красивым?

– По-моему мнению, я не знаю, какой гол был самый красивый. Наверное, первый очень классный. Защитник Артем Минулин подключился, выдал Ромке, и он здорово попал. Красивая комбинация получилась. Наверное, я бы этот гол выделил, – сказал Коробкин.

