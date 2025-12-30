Генменеджер «Коламбуса» об обмене Чинахова: «Смена обстановки была в наилучших интересах как Егора, так и клуба. Благодарим его за вклад в течение последних 5 сезонов»

Генменеджер «Коламбуса» высказался об обмене Чинахова в «Питтсбург».

Генеральный менеджер «Коламбуса » Дон Уодделл высказался об обмене форварда Егора Чинахова в «Питтсбург ».

Взамен «Блю Джекетс» получили два драфт-пика и нападающего Дэнтона Хейнена .

«Этот обмен дает нам дополнительный драфт-капитал на следующие два года и хорошего двустороннего игрока в лице Дэнтона Хейнена, который добавит нашей организации глубины на позиции нападающего.

Что касается Егора, мы считаем, что смена обстановки была в наилучших интересах как его, так и клуба. Мы благодарим его за его вклад в течение последних пяти сезонов», – сказал Уодделл.