Генменеджер «Коламбуса» об обмене Чинахова: «Смена обстановки была в наилучших интересах как Егора, так и клуба. Благодарим его за вклад в течение последних 5 сезонов»
Генменеджер «Коламбуса» высказался об обмене Чинахова в «Питтсбург».
Генеральный менеджер «Коламбуса» Дон Уодделл высказался об обмене форварда Егора Чинахова в «Питтсбург».
Взамен «Блю Джекетс» получили два драфт-пика и нападающего Дэнтона Хейнена.
«Этот обмен дает нам дополнительный драфт-капитал на следующие два года и хорошего двустороннего игрока в лице Дэнтона Хейнена, который добавит нашей организации глубины на позиции нападающего.
Что касается Егора, мы считаем, что смена обстановки была в наилучших интересах как его, так и клуба. Мы благодарим его за его вклад в течение последних пяти сезонов», – сказал Уодделл.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Коламбуса»
