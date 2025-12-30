Владислав Фирстов: «В России люди более опрятные, в Америке не парятся насчет чистоты, в обуви ходят дома. Нравится, что западные люди всегда улыбаются, ощущение, что каждый день как праздник»

Владислав Фирстов рассказал о североамериканском менталитете.

Нападающий «Торпедо » Владислав Фирстов высказался о североамериканском менталитете.

Форвард ранее играл в USHL , NCAA и АХЛ .

– Если подводить итоги всех лет, проведенных за океаном, какие особенности менталитета североамериканцев выявили для себя?

– У североамериканцев вся жизнь устроена иначе. В России, например, люди более опрятные. В Северной Америке не парятся насчет чистоты и уборки, все ходят дома в обуви. Для меня это было дико, но со временем я привык, потому что с уважением отношусь к чужим менталитетам.

Мне очень нравится, что западные люди всегда улыбаются. Такое ощущение, что у них каждый день как праздник. Североамериканцы очень позитивные и активные ребята. В этом плане они большие молодцы.

Несмотря на это, меня всегда тянуло в родной Ярославь. Кто бы что ни говорил про этот город, я там родился и вырос. При любой возможности я приезжаю домой и провожу время с близкими. В любой момент жизненная линия наших родных может прерваться, так что нужно уделять им как можно больше внимания. Несложно найти лишнюю минутку, чтобы позвонить или забежать к родственникам, даже если на это нет особой причины, – сказал Фирстов.