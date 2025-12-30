«Коламбус» обменял Чинахова в «Питтсбург» на 2 драфт-пика и Хейнена

Нападающий Егор Чинахов стал игроком «Питтсбурга».

«Коламбус» обменял нападающего Егора Чинахова в «Питтсбург ».

Взамен «Блю Джекетс» получили выбор во втором раунде драфта НХЛ-2026 (ранее принадлежал «Сент-Луису»), выбор в третьем раунде драфта-2027 (ранее принадлежал «Вашингтону») и нападающего Дэнтона Хейнена .

Чинахов набрал 6 (3+3) очков в 29 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ при полезности «минус 6» и 10:18 в среднем на льду. Срок контракта форварда с кэпхитом 2,1 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.

В активе Хейнена 2 (1+1) балла в 13 играх НХЛ в нынешнем сезоне. Его соглашение с кэпхитом 2,25 млн долларов рассчитано до конца сезона-2025/26. «Коламбус » отправил Хайнена в «Кливленд» из АХЛ .