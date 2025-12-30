5

«Коламбус» обменял Чинахова в «Питтсбург» на 2 драфт-пика и Хейнена

Нападающий Егор Чинахов стал игроком «Питтсбурга».

«Коламбус» обменял нападающего Егора Чинахова в «Питтсбург».

Взамен «Блю Джекетс» получили выбор во втором раунде драфта НХЛ-2026 (ранее принадлежал «Сент-Луису»), выбор в третьем раунде драфта-2027 (ранее принадлежал «Вашингтону») и нападающего Дэнтона Хейнена

Чинахов набрал 6 (3+3) очков в 29 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ при полезности «минус 6» и 10:18 в среднем на льду. Срок контракта форварда с кэпхитом 2,1 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.

В активе Хейнена 2 (1+1) балла в 13 играх НХЛ в нынешнем сезоне. Его соглашение с кэпхитом 2,25 млн долларов рассчитано до конца сезона-2025/26. «Коламбус» отправил Хайнена в «Кливленд» из АХЛ.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Коламбуса»
logoЕгор Чинахов
logoПиттсбург
logoНХЛ
переходы
logoКоламбус
Драфт НХЛ
logoДэнтон Хейнен
logoКливленд
logoАХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Коламбус» обменяет Чинахова в «Питтсбург» на драфт-пики
сегодня, 20:39
ЛеБрюн о возможном обмене Чинахова: «Он подходит «Сан-Хосе» по возрасту и может там заиграть. «Коламбус» не против получить пик 2-го раунда за него, возможно»
27 декабря, 08:30
Чинахов забил «Вегасу» – 1-й гол за 20 матчей. У форварда «Коламбуса» 3+2 в 26 играх в сезоне
14 декабря, 04:28Видео
Главные новости
Кубок Шпенглера. 1/4 финала. «Давос» играет с ХИФК, Канада проиграла «Спарте»
59 минут назадLive
Генменеджер «Коламбуса» об обмене Чинахова: «Смена обстановки была в наилучших интересах как Егора, так и клуба. Благодарим его за его вклад в течение последних 5 сезонов»
17 минут назад
Владислав Фирстов: «В России люди более опрятные, в Америке не парятся насчет чистоты, в обуви ходят дома. Нравится, что западные люди всегда улыбаются, ощущение, что каждый день как праздник»
29 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Флоридой», «Каролина» против «Рейнджерс», «Колорадо» примет «Лос-Анджелес», «Вегас» встретится с «Миннесотой»
58 минут назад
Рашников о Магнитогорске: «Были периоды, когда экологией совсем не занимались. Сегодня живем в чистом городе. Все делается, чтобы люди достойно, качественно жили»
сегодня, 20:58Видео
Черкас о Кузнецове: «Разин – опытный тренер, один из лучших в КХЛ. Если бы Евгений реально мешал его команде, его бы не было в «Металлурге»
сегодня, 20:52
«Коламбус» обменяет Чинахова в «Питтсбург» на драфт-пики
сегодня, 20:39
МЧМ-2026. Финляндия играет с Чехией, США сыграют со Словакией, Канада против Дании, Швеция забила 8 голов Германии
сегодня, 20:30Live
Вячеслав Фетисов: «Ларионов взял на себя большую ответственность. Амбиции СКА понятны, Петербург – хоккейный город. Не так просто построить команду, которая будет бороться за кубок»
сегодня, 20:28
Зекай подрался с Сабурином в матче «Монреаля» и «Тампы». Он уложил форварда «Лайтнинг» ударом на лед
сегодня, 20:16Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Егор Коробкин: «Канцеров – красавчик. В этом сезоне прет, здорово играет, ведет команду вперед. На него надо равняться и помогать ему развивать результативность»
9 минут назад
Коробкин о 5:4 с «Трактором»: «Мы должны лучше проводить концовки, более солидно играть в обороне. Получился плохой 3-й период: упустили преимущество в 2 шайбы. Нельзя такого допускать»
сегодня, 19:44
Каблуков о пробном контракте с «Шанхаем»: «Руководство вышло на меня с предложением помочь команде. Я люблю играть в хоккей и хочу доказать сам себе, что еще многое могу»
сегодня, 19:15
Канцеров о лидерстве в гонке снайперов: «Спорт такая штука, что сегодня ты сильнейший, а завтра идут неудачи, и никто не вспоминает про тебя. Нужно просто наслаждаться моментом»
сегодня, 18:58
Фетисов о рекорде Овечкина по голам: «Он большой молодец. Теперь сто лет никто к этой цифре даже не приблизится»
сегодня, 18:50
Владимир Плющев: «Лучшие команды в КХЛ по игре – «Металлург и «Трактор». Они играют в хоккей, а не просто бегают по площадке, как в шорт-треке»
сегодня, 17:57
Максим Сушинский: «Овечкин – спортсмен 2025 года в России. Как будто это безальтернативный вариант. Конкурентов у Саши не вижу»
сегодня, 17:22
Крикунов о лучшем тренере в КХЛ: «Разин, наверное. Он выиграл Кубок Гагарина год назад, в этом сезоне снова уверенно идет на 1-м месте, команда хорошо играет»
сегодня, 16:37
Фетисов о «Витязе»: «Это была своеобразная команда со своим характером и историей. Обидно, когда уходит клуб, который стоял у истоков КХЛ»
сегодня, 16:26
Максим Афиногенов: «Рекорд Овечкина – главное событие в 2025 году. Это историческое достижение для всего российского и мирового спорта»
сегодня, 16:12