Рашников о Магнитогорске: «Были периоды, когда экологией совсем не занимались. Сегодня живем в чистом городе. Все делается, чтобы люди достойно, качественно жили»

Президент «Металлурга » Виктор Рашников вспомнил, как в Магнитогорске боролись с экологическими проблемами.

«Я сам тут родился, учился и работаю. Поэтому весь долг понимаю.

Наш город вроде бы как провинциальный, но не обычный. У нас очень хорошие люди. Наши жители заслуживают, конечно, большего, чем те условия, которые были в свое время созданы.

Да, были периоды, когда экологией совсем не занимались. Но подошел период, когда у нас появилась такая возможность. Перестроили, модернизировали всю площадку промышленную. Параллельно шло улучшение экологии. Поэтому мы сегодня подошли к тому, что действительно вошли во все рамки предельно допустимых выбросов. Можно по-другому сказать: мы работаем и живем в чистом городе.

Поэтому и вопрос к социальному, наверное, постепенно рос. Если посмотрите, мы поначалу горнолыжными занимались: чистый воздух, где людям надо было отдыхать. По мере того, как мы реализовывали экологические программы, стали заходить в город. Это и скверы, и парк у «Тыл – фронту», который вместе с городом сделали.

Ну и потом, не сразу родилась идея строительства парка «Притяжение». Сегодня он вышел даже на ту высоту… Мы не предполагали, что можем так развиться и добавлять те проекты, которые действительно нужны сегодня городу. Это все делается для того, чтобы люди действительно более достойно, более качественно жили. Они это просто заслужили», – поделился мыслями председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктор Рашников в сериале «7-10 главных вопросов» – проекте, посвященном 70-летию «Металлурга».