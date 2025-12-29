«Коламбус» обменяет Чинахова в «Питтсбург» на драфт-пики
«Коламбус» обменяет Егора Чинахова в «Питтсбург».
«Коламбус» обменяет нападающего Егора Чинахова в «Питтсбург».
Как сообщает инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн, взамен «Блю Джекетс» получат драфт-пики.
Нападающий набрал 6 (3+3) очков в 29 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ при полезности «минус 6» и 10:18 в среднем на льду.
Срок контракта Чинахова с кэпхитом 2,1 млн долларов рассчитан до конца сезоне-2025/26.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: TSN
