9

«Коламбус» обменяет Чинахова в «Питтсбург» на драфт-пики

«Коламбус» обменяет Егора Чинахова в «Питтсбург».

«Коламбус» обменяет нападающего Егора Чинахова в «Питтсбург».

Как сообщает инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн, взамен «Блю Джекетс» получат драфт-пики. 

Нападающий набрал 6 (3+3) очков в 29 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ при полезности «минус 6» и 10:18 в среднем на льду.

Срок контракта Чинахова с кэпхитом 2,1 млн долларов рассчитан до конца сезоне-2025/26.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: TSN
logoЕгор Чинахов
logoПиттсбург
возможные переходы
Драфт НХЛ
logoНХЛ
Пьер ЛеБрюн
logoКоламбус
