Вячеслав Фетисов: «Ларионов взял на себя большую ответственность. Амбиции СКА понятны, Петербург – хоккейный город. Не так просто построить команду, которая будет бороться за кубок»
Вячеслав Фетисов высказался о работе Игоря Ларионова во главе СКА.
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался о работе Игоря Ларионова во главе СКА.
На данный момент клуб идет на 7-м месте в таблице Запада.
«Игорь Ларионов взял на себя большую ответственность. Амбиции СКА понятны, Санкт-Петербург – хоккейный город. Не так просто построить команду, которая будет бороться за кубок.
Результат будет определяться концовкой сезона. Время есть для того, чтобы решить все вопросы, сплотить коллектив и отладить все механизмы.
Игорь Николаевич – человек опытный, и при нем команда к плей-офф будет прогрессировать», – сказал Фетисов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости