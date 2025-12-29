Вячеслав Фетисов: «Ларионов взял на себя большую ответственность. Амбиции СКА понятны, Петербург – хоккейный город. Не так просто построить команду, которая будет бороться за кубок»

Вячеслав Фетисов высказался о работе Игоря Ларионова во главе СКА.

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался о работе Игоря Ларионова во главе СКА.

На данный момент клуб идет на 7-м месте в таблице Запада.

«Игорь Ларионов взял на себя большую ответственность. Амбиции СКА понятны, Санкт-Петербург – хоккейный город. Не так просто построить команду, которая будет бороться за кубок.

Результат будет определяться концовкой сезона. Время есть для того, чтобы решить все вопросы, сплотить коллектив и отладить все механизмы.

Игорь Николаевич – человек опытный, и при нем команда к плей-офф будет прогрессировать», – сказал Фетисов.