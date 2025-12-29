Зекай подрался с Сабурином в матче «Монреаля» и «Тампы». Он уложил форварда «Лайтнинг» ударом на лед
Хоккеисты «Тампы» и «Монреаля» подрались в матче НХЛ.
В матче «Тампы» и «Монреаля» (5:4 Б) в регулярном чемпионате НХЛ произошла драка.
В 1-м периоде в стычку вступили нападающий «Лайтнинг» Скотт Сабурин и защитник «Канадиенс» Арбер Зекай.
В итоге Зекай ударом уложил соперника на лед.
По итогам инцидента хоккеисты получили по 5 минут штрафа за драку.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости