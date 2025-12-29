Вячеслав Быков: «Панарин является ориентиром для многих ребят в России. Такие люди двигают хоккей в массы!»
Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением о выступлении форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина.
В нынешнем сезоне Панарин провел 39 игр и набрал 38 (14+24) очков.
«Артемий Панарин является ориентиром для многих ребят в России.
Очень хорошо, что в НХЛ выступают такие сильные российские хоккеисты, на которых смотрят мальчишки по всей нашей стране. Такие люди, как Панарин, двигают хоккей в массы!» – сказал Быков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: LiveResult
