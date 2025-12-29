Коробкин о 5:4 с «Трактором»: «Мы должны лучше проводить концовки, более солидно играть в обороне. Получился плохой 3-й период: упустили преимущество в 2 шайбы. Нельзя такого допускать»
Нападающий «Металлурга» Егор Коробкин прокомментировал победу в матче с «Трактором» (5:4 ОТ).
Решающий гол в овертайме забил Коробкин.
– Хорошая, интересная игра для болельщиков, но мы должны лучше проводить концовки встреч и более солидно играть в обороне. У нас получился плохой третий период: упустили преимущество в две шайбы. Нельзя такого в дальнейшем допускать.
– В третьем периоде оборона «Трактора» заблокировала восемь бросков. В связи с этим у хозяев были проблемы в завершающей стадии атаки?
– Да как будто бы нет. Просто нам нужно мимо защитников бросать и искать более выгодные позиции. В целом первый период получился для нас хорошим, мы его выиграли 1:0.
– Что поменяли после первого периода?
– Конечно, тренер после первого зашел, дал указания, на чем нужно сконцентрироваться. Мы исправили ошибки, но не буду раскрывать какие.
– «Трактор» поменял игру в третьем периоде? Как получилось, что «Металлург» трижды пропустил?
– Сами себе напривозили, сами допустили ошибки, где-то тактические: неправильно заблокировали. Не могу сказать, что «Трактор» что-то изменил.
– В игре «Трактора» что-то изменилось за последние десять дней с момента последнего матча с этим соперником в Челябинске?
– Мы делали видеоразбор. Я бы не сказал, что что-то изменилось со стороны. Во всяком случае, я не заметил каких-то изменений. Сейчас с Гришкой Дроновым пообщаемся после игры. Может, он расскажет что-нибудь интересное, – с улыбкой сказал Коробкин.