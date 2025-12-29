Овечкин о признании спортсменом года: «Приятно, когда люди отмечают мой труд! Постараюсь и дальше радовать болельщиков голами! Всех с наступающим!»

Александр Овечкин высказался о том, что его называют спортсменом 2025 года.

Нападающий «Вашингтона » Александр Овечкин высказался о том, что его называют лучшим спортсменом 2025 года в России.

– «Спорт-Экспресс» и несколько других спортивных изданий признали вас лучшим спортсменом 2025 года. Различные спортивные деятели выделяют вас, подводя итоги года. Как вы ко всему этому относитесь? Следите ли за подобными премиями? После стольких лет карьеры это все еще приятно?

– Конечно! Мне всегда приятно, когда люди отмечают мой труд!

Постараюсь и дальше радовать моих болельщиков своими голами! Всех с наступающим! – сказал Овечкин.

