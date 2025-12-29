Каблуков о пробном контракте с «Шанхаем»: «Руководство вышло на меня с предложением помочь команде. Я люблю играть в хоккей и хочу доказать сам себе, что еще многое могу»

Илья Каблуков высказался о просмотровом контракте с «Шанхаем».

Нападающий «Шанхай » Илья Каблуков высказался о подписании просмотрового контракта с «Дрэгонс».

– Руководство вышло на меня с предложением помочь команде. Я, конечно, согласился, потому что мне самому это все очень интересно. Я люблю играть в хоккей и хочу доказать сам себе, что еще многое могу.

– В чем именно ты сможешь помочь «драконам»?

– Работать в коллективе, помогать и в плане настроя, и в плане поведения – где-то успокаивать, где-то подбодрить. Нужно, чтобы все выполняли требования тренерского штаба, и все будет хорошо.

А так – прежде всего, быть примером. Показывать, что в любом возрасте можно решать самые высокие задачи.

– Ты поработал уже с двумя канадскими тренерами, Хартли и Буше, Галлан будет третьим. Первая тренировка уже прошла, расскажи, в чем специфика Жерара Галлана?

– По первой тренировке понять еще не удалось, поскольку завтра у команды игра, и сегодня не было серьезной тактической работы. В ближайшие два дня мне придется в это окунуться и все подробно изучить. Воспринять и влиться в коллектив.

– Насколько необычно для тебя, когда столько иностранных хоккеистов в команде?

– Я уже привык. Поработав с иностранными тренерами, привык к английскому языку, чувствую себя комфортно. Поэтому проблем нет никаких.

– Что станет самым главным для «Дрэгонс» в ближайшее время?

– У нас новогодняя серия матчей. Для иностранцев их главный праздник – Рождество – уже прошел, а нам только предстоит встретить Новый год. Хотя, если честно, у хоккеистов нету особо праздников. Когда другие отдыхают, мы работаем.

На расслабленную атмосферу не нужно обращать внимания, надо работать, стиснув зубы. Догонять соперников, возвращаться в восьмерку и забираться в таблице как можно выше, – сказал Каблуков.