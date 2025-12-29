  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Канцеров о лидерстве в гонке снайперов: «Спорт такая штука, что сегодня ты сильнейший, а завтра идут неудачи, и никто не вспоминает про тебя. Нужно просто наслаждаться моментом»
1

Канцеров о лидерстве в гонке снайперов: «Спорт такая штука, что сегодня ты сильнейший, а завтра идут неудачи, и никто не вспоминает про тебя. Нужно просто наслаждаться моментом»

Роман Канцеров высказался о лидерстве в гонке снайперов.

Нападающий «Металлурга» Роман Канцеров высказался после победы над «Трактором» (5:4 ОТ).

Игра была приурочена к 70-летию магнитогорского клуба.

Канцеров набрал 4 (2+2) балла в этом матче. Всего на его счету 45 (26+19) очков в 38 играх сезона. Форвард лидирует в гонке снайперов Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Большой праздник магнитогорского хоккея, болельщиков, для руководства, ветеранов, всех ребят. Большая честь быть воспитанником этой команды. Здорово, что сыграли такой матч, с таким ажиотажем, еще и Уральское дерби.

Сегодня мы оказались сильнее, два очка есть два очка, а мои голы – приятный бонус. Был еще шанс, но на хет-трик зайти не получилось (улыбается).

– Вы воспитанник магнитогорского хоккея. За кем следили из легенд в детстве?

– Я вырос на этих легендах, тот же Денис Зарипов, Сергей Мозякин, Коварж. Очень приятно, что на глазах этих людей, легенд, руководства удалось выиграть.

– Лидируете в снайперском зачете КХЛ, вам уже пророчат возможное превосходство рекорда по голам за одну регулярку, установленного Ливо в прошлом году. Это воодушевляет или давит?

– Я бы сказал, что есть с этим лидерством и давление небольшое. Спорт такая штука, что ты сегодня сильнейший, на тебя все обращают внимание, а завтра идут неудачи, и никто не вспоминает про тебя. Тут просто нужно наслаждаться моментом.

А так все благодаря партнерам – я один тоже много не смогу ничего сделать, это командная игра, – сказал Канцеров.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sport24
logoМеталлург Мг
logoРоман Канцеров
logoДанис Зарипов
logoКХЛ
logoЯн Коварж
logoСергей Мозякин
logoТрактор
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Разин о 600‑м матче в КХЛ: «Это все околоспортивное. Лучше лишний Кубок выиграть»
вчера, 18:41
Разин провел 600-й матч в КХЛ с учетом плей-офф. Он 8-й тренер в истории с таким достижением
вчера, 18:13
Владимир Плющев: «Лучшие команды в КХЛ по игре – «Металлург» и «Трактор». Они играют в хоккей, а не просто бегают по площадке, как в шорт-треке»
вчера, 17:57
Главные новости
МЧМ-2026. Канада против Дании, США и Словакия сыграли 6:5, Швеция забила 8 голов Германии, Финляндия уступила Чехии
34 минуты назадLive
НХЛ. «Вашингтон» играет с «Флоридой», «Каролина» против «Рейнджерс», «Колорадо» примет «Лос-Анджелес», «Вегас» встретится с «Миннесотой»
сегодня, 00:10Live
Сушинский об МЧМ: «Наших там нет, поэтому не смотрю. Раньше всегда под Новый год было приятно поболеть за нашу молодежь. Но мы сейчас изгои»
вчера, 21:59
Кубок Шпенглера. 1/4 финала. «Давос» играет с ХИФК, Канада проиграла «Спарте»
вчера, 21:00Live
Генменеджер «Коламбуса» об обмене Чинахова: «Смена обстановки была в наилучших интересах как Егора, так и клуба. Благодарим его за вклад в течение последних 5 сезонов»
вчера, 21:42
Владислав Фирстов: «В России люди более опрятные, в Америке не парятся насчет чистоты, в обуви ходят дома. Нравится, что западные люди всегда улыбаются, ощущение, что каждый день как праздник»
вчера, 21:30
«Коламбус» обменял Чинахова в «Питтсбург» на 2 драфт-пика и Хейнена
вчера, 21:15
Рашников о Магнитогорске: «Были периоды, когда экологией совсем не занимались. Сегодня живем в чистом городе. Все делается, чтобы люди достойно, качественно жили»
вчера, 20:58Видео
Черкас о Кузнецове: «Разин – опытный тренер, один из лучших в КХЛ. Если бы Евгений реально мешал команде, его бы не было в «Металлурге»
вчера, 20:52
«Коламбус» обменяет Чинахова в «Питтсбург» на драфт-пики
вчера, 20:39
Ко всем новостям
Последние новости
«Эдмонтон» и Томашек расторгли контракт. Форвард набрал 5 очков в 22 матчах сезона НХЛ
1 минуту назад
Барзэл оштрафован на 5 тысяч долларов за удар наотмашь клюшкой по ноге Марчменту. Форвард «Айлендерс» заступился за Шефера
13 минут назадВидео
Кочетков пропустит остаток сезона НХЛ, скорее всего. Вратарь «Каролины» решил сделать операцию из-за травмы
23 минуты назад
Егор Коробкин: «Канцеров – красавчик. В этом сезоне прет, здорово играет, ведет команду вперед. На него надо равняться и помогать ему развивать результативность»
вчера, 21:50
Коробкин о 5:4 с «Трактором»: «Мы должны лучше проводить концовки, более солидно играть в обороне. Получился плохой 3-й период: упустили преимущество в 2 шайбы. Нельзя такого допускать»
вчера, 19:44
Каблуков о пробном контракте с «Шанхаем»: «Руководство вышло на меня с предложением помочь команде. Я люблю играть в хоккей и хочу доказать сам себе, что еще многое могу»
вчера, 19:15
Фетисов о рекорде Овечкина по голам: «Он большой молодец. Теперь сто лет никто к этой цифре даже не приблизится»
вчера, 18:50
Владимир Плющев: «Лучшие команды в КХЛ по игре – «Металлург» и «Трактор». Они играют в хоккей, а не просто бегают по площадке, как в шорт-треке»
вчера, 17:57
Максим Сушинский: «Овечкин – спортсмен 2025 года в России. Как будто это безальтернативный вариант. Конкурентов у Саши не вижу»
вчера, 17:22
Крикунов о лучшем тренере в КХЛ: «Разин, наверное. Он выиграл Кубок Гагарина год назад, в этом сезоне снова уверенно идет на 1-м месте, команда хорошо играет»
вчера, 16:37