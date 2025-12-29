Канцеров о лидерстве в гонке снайперов: «Спорт такая штука, что сегодня ты сильнейший, а завтра идут неудачи, и никто не вспоминает про тебя. Нужно просто наслаждаться моментом»
Нападающий «Металлурга» Роман Канцеров высказался после победы над «Трактором» (5:4 ОТ).
Игра была приурочена к 70-летию магнитогорского клуба.
Канцеров набрал 4 (2+2) балла в этом матче. Всего на его счету 45 (26+19) очков в 38 играх сезона. Форвард лидирует в гонке снайперов Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Большой праздник магнитогорского хоккея, болельщиков, для руководства, ветеранов, всех ребят. Большая честь быть воспитанником этой команды. Здорово, что сыграли такой матч, с таким ажиотажем, еще и Уральское дерби.
Сегодня мы оказались сильнее, два очка есть два очка, а мои голы – приятный бонус. Был еще шанс, но на хет-трик зайти не получилось (улыбается).
– Вы воспитанник магнитогорского хоккея. За кем следили из легенд в детстве?
– Я вырос на этих легендах, тот же Денис Зарипов, Сергей Мозякин, Коварж. Очень приятно, что на глазах этих людей, легенд, руководства удалось выиграть.
– Лидируете в снайперском зачете КХЛ, вам уже пророчат возможное превосходство рекорда по голам за одну регулярку, установленного Ливо в прошлом году. Это воодушевляет или давит?
– Я бы сказал, что есть с этим лидерством и давление небольшое. Спорт такая штука, что ты сегодня сильнейший, на тебя все обращают внимание, а завтра идут неудачи, и никто не вспоминает про тебя. Тут просто нужно наслаждаться моментом.
А так все благодаря партнерам – я один тоже много не смогу ничего сделать, это командная игра, – сказал Канцеров.