Разин о 600‑м матче в КХЛ: «Это все околоспортивное. Лучше лишний Кубок выиграть»

Андрей Разин высказался о своем 600-м матче в КХЛ.

Главный тренер «Металлурга » Андрей Разин высказался о своем 600-м матче в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Юбилейной для специалиста стала игра против «Трактора» (5:4 ОТ). Он стал 8-м тренером в истории КХЛ, достигшим этой отметки.

– Вы провели 600-й матч в КХЛ, это останется в глубине души?

– Нет такого. Вот 1000 матчей у Квартальнова да.

Я скажу, что лучше лишний Кубок выиграть, а это все околоспортивное, – сказал Разин.