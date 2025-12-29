Разин о 600‑м матче в КХЛ: «Это все околоспортивное. Лучше лишний Кубок выиграть»
Андрей Разин высказался о своем 600-м матче в КХЛ.
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о своем 600-м матче в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Юбилейной для специалиста стала игра против «Трактора» (5:4 ОТ). Он стал 8-м тренером в истории КХЛ, достигшим этой отметки.
– Вы провели 600-й матч в КХЛ, это останется в глубине души?
– Нет такого. Вот 1000 матчей у Квартальнова да.
Я скажу, что лучше лишний Кубок выиграть, а это все околоспортивное, – сказал Разин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости