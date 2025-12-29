Кучеров с 4+2 – 1-я звезда недели в НХЛ, Толванен с 2+4 – 2-я, Слафковски с 3+2 – 3-я
Никита Кучеров стал 1-й звездой недели в НХЛ.
В НХЛ подвели итоги минувшей игровой недели.
Третья звезда – форвард «Монреаля» Юрай Слафковски, отметившийся 5 (3+2) баллами в 2 матчах.
Вторая звезда – нападающий «Сиэтла» Эели Толванен. Он набрал 6 (2+4) очков в 3 играх.
Первая звезда – форвард «Тампы» Никита Кучеров, набравший 6 (4+2) баллов в 3 матчах недели.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
