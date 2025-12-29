Разин провел 600-й матч в КХЛ с учетом плей-офф. Он 8-й тренер в истории с таким достижением

Тренер Андрей Разин провел 600-й матч в КХЛ с учетом плей-офф.

Главный тренер «Металлурга » Андрей Разин провел 600-й матч в Фонбет Чемпионате КХЛ с учетом плей-офф.

Юбилейной для специалиста стала игра против «Трактора» (5:4 ОТ).

Он стал 8-м тренером в истории КХЛ, достигшим этой отметки.

Ранее это также удалось Андрею Назарову (647), Алексею Кудашову (653), Зинэтуле Билялетдинову (703), Олегу Знарку (709), Игорю Никитину (725), Владимиру Крикунову (740) и Дмитрию Квартальнову (1000).

Разин возглавляет «Металлург» с 2023 года и выиграл вместе с командой Кубок Гагарина в 2024 году. Ранее он работал в «Автомобилисте », «Югре», «Адмирале » и «Северстали ».