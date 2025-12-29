Разин о 5:4 с «Трактором»: «Оставили много нервов, очень много ошибались и теряли шайбу. Но бывают такие игры, 2 очка взяли и забыли»

Андрей Разин высказался о победе «Металлурга» над «Трактором».

Главный тренер «Металлурга » Андрей Разин прокомментировал победу в матче с «Трактором» (5:4 ОТ).

Игра была приурочена к 70-летию магнитогорского клуба.

– Победа есть победа, но оставили много нервов, очень много ошибались и теряли шайбу. Но бывают такие игры, два очка взяли и забыли.

– Как вам антураж вокруг игры?

– Праздничная атмосфера виделась, но я не за праздником слежу. Для меня такая атмосфера тяжелее. Тяжело играть на следующий день после праздников.

– Почему не было Михайлиса?

– С выходом Джонсона у нас пять пятерок. По очереди давали игрокам отдохнуть, пришла очередь Михайлиса .

– С чем связана пропущенная шайба в начале третьего периода?

– Это индивидуальные ошибки. Есть схема и задание, а мы на первой минуте пропускаем глупейшую контратаку. Это все концентрация. Это победа, несвойственная нашей игре, – сказал Разин.

«Металлург» выиграл 4 из 5 последних матчей – сегодня 5:4 с «Трактором» в овертайме. Команда Разина идет 1-й в КХЛ