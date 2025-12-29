Корешков о 4:5 от «Металлурга»: «Парни старались, по самоотдаче нет претензий, спасли матч в конце. Ляпы не позволили довести игру до буллитов»
Евгений Корешков высказался о поражении «Трактора» от «Металлурга».
Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков высказался после поражения от «Металлурга» (4:5 ОТ).
«Трактор» отыгрался с 1:3 по ходу матча. Клуб из Челябинска идет на 6-м месте на Востоке с 40 баллами в 41 игре.
– Зрителям понравился матч. Парни сильно старались, хотели выиграть, по самоотдаче нет претензий. Спасли матч в конце. Но, к сожалению, ляпы не позволили довести игру до буллитов.
– Вам важно изменить тенденцию с неудачным началом матчей и камбэками по ходу игр?
– Процесс пошел. После Нового года команда будет другая. Сегодняшний матч дает импульс, – сказал Корешков.
