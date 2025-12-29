Рашников о том, как сотрудники ММК следят за игрой «Металлурга»: «Во всех цехах создаются условия, чтобы там, где есть возможность посмотреть – работники на смене могли это сделать»

Виктор Рашников рассказал, как сотрудники ММК следят за игрой «Металлурга».

Президент «Металлурга» и председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктор Рашников рассказал, как сотрудники комбината следят за игрой команды.

– Как сотрудники ММК следят за игрой и результатами команды?

– Во всех цехах создаются условия для того, чтобы там, где есть возможность посмотреть по телевизору – работники на смене могли это сделать. Те, кто не работают – точно все смотрят. А те, кто не могут, им по связи передают счет.

Мы помним те годы, и эти, когда завоевываем и привозим кубок. Неважно, какое это время суток – утро или ночь, всегда приезжает и встречает его большое количество людей.

В тот день, когда завоевываем [трофей] – полночи свет в домах горит. Это говорит о том, что люди очень любят и болеют. Дают определенную энергию, чтобы мы выигрывали, – сказал президент хоккейного клуба «Металлург» в сериале «7-10 главных вопросов» – проекте, посвященном 70-летию клуба.

«Самый дорогой – следующий кубок». Президент «Металлурга» – о любви к городу и клубу