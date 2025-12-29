Максим Сушинский: «Овечкин – спортсмен 2025 года в России. Как будто это безальтернативный вариант. Конкурентов у Саши не вижу»
Максим Сушинский считает Овечкина спортсменом 2025 года в России.
Бывший форвард сборной России Максим Сушинский назвал капитана «Вашингтона» Александра Овечкина спортсменом 2025 года в России.
В апреле Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам (894) в регулярных чемпионатах НХЛ и стал лучшим снайпером в истории лиги. На данный момент на счету Овечкина 912 шайб.
«Овечкин – спортсмен 2025 года в России. Как будто это безальтернативный вариант. Конкурентов у Саши я не вижу.
Никаких международных соревнований сейчас нет, а он чуть ли единственный спортсмен, который сейчас представляет нашу страну за границей на высоком уровне», – сказал Сушинский.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости