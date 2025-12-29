  • Спортс
«Металлург» выиграл 4 из 5 последних матчей – сегодня 5:4 с «Трактором» в овертайме. Команда Разина идет 1-й в КХЛ

«Металлург» обыграл «Трактор» (5:4 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Решающий гол в овертайме забил нападающий Егор Коробкин.

Роман Канцеров набрал 4 (2+2) очка.

Для команды тренера Андрея Разина эта победа стала 4-й в 5 последних играх.

На данный момент «Металлург» занимает 1-е место в таблице Востока и общей таблице лиги с 62 очками после 39 матчей.

«Трактор» отыгрался с 1:3 по ходу игры. Клуб из Челябинска идет на 6-м месте на Востоке с 40 баллами в 41 игре.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
