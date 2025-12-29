Кузнецов – вне состава «Металлурга» на матч с «Трактором». Форвард пропускает 3-ю игру подряд
Форвард «Металлурга» Евгений Кузнецов не вошел в состав команды на матч против «Трактора», который состоится сегодня в Магнитогорске.
33-летний нападающий не сыграет в третьей игре FONBET чемпионата КХЛ подряд. В последний раз он выходил в матче 19 декабря и провел 4:49 на льду.
Всего на счету Кузнецова 9 (1+8) очков в 15 матчах этого сезона при показателе полезности «0».
Разин о Кузнецове: «Искусственно ставить его в состав не буду, мы все обговорили сразу. Ткачев, Исхаков, Канцеров сильнее на данный момент»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Металлурга»
