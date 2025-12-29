Майоров о возвращении России на МЧМ: «Не исключаю, что ИИХФ скажет нам начинать с третьей группы. Играйте с Индонезией, с Африкой – как новички»

Майоров о России на МЧМ: ИИХФ может сказать нам играть с Индонезией и Африкой.

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказался о недопуске России на молодежный чемпионат мира-2026, который сейчас проходит в США.

– Интересует ли вас МЧМ?

– Нет, я не слежу, совершенно не слежу. Вчера открыл интернет, случайно наткнулся на какие-то результаты и все, меня не интересует это вообще. Наши там не играют, не только в этом году, но и в прошлом я не интересовался тоже.

– Могла ли сборная России выстрелить на этом МЧМ?

– Ну, у нас есть замечательные молодые хоккеисты, я думаю, что мы бы не выпадали из хорошего фона там, и, как всегда, на что-то претендовали бы, на медаль какую-то, наверняка.

Я вчера был на одном мероприятии, где обсуждали эту тему, я говорю: при том, как к нам относится ИИХФ нынешняя, ну, может не вся, а руководители, по крайней мере, то я не исключаю вариант, что нам скажут: начинайте с третьей группы, куда мы вас впихнем? Вместо кого?

С третьей группы начинайте как новички, играйте с Индонезией, с Африкой, – сказал Майоров.

