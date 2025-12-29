  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Майоров о возвращении России на МЧМ: «Не исключаю, что ИИХФ скажет нам начинать с третьей группы. Играйте с Индонезией, с Африкой – как новички»
6

Майоров о возвращении России на МЧМ: «Не исключаю, что ИИХФ скажет нам начинать с третьей группы. Играйте с Индонезией, с Африкой – как новички»

Майоров о России на МЧМ: ИИХФ может сказать нам играть с Индонезией и Африкой.

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказался о недопуске России на молодежный чемпионат мира-2026, который сейчас проходит в США.

– Интересует ли вас МЧМ?

– Нет, я не слежу, совершенно не слежу. Вчера открыл интернет, случайно наткнулся на какие-то результаты и все, меня не интересует это вообще. Наши там не играют, не только в этом году, но и в прошлом я не интересовался тоже.

– Могла ли сборная России выстрелить на этом МЧМ?

– Ну, у нас есть замечательные молодые хоккеисты, я думаю, что мы бы не выпадали из хорошего фона там, и, как всегда, на что-то претендовали бы, на медаль какую-то, наверняка.

Я вчера был на одном мероприятии, где обсуждали эту тему, я говорю: при том, как к нам относится ИИХФ нынешняя, ну, может не вся, а руководители, по крайней мере, то я не исключаю вариант, что нам скажут: начинайте с третьей группы, куда мы вас впихнем? Вместо кого?

С третьей группы начинайте как новички, играйте с Индонезией, с Африкой, – сказал Майоров.

Фетисов о недопуске России на МЧМ: «Это ужасно. Как члены ИИХФ вообще спят спокойно после этих вещей? Для меня нет турнира, где нет наших спортсменов»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Legalbet
logoМолодежная сборная России по хоккею с шайбой
Политика
logoмолодежный чемпионат мира по хоккею
logoСборная Индонезии по хоккею
logoБорис Майоров
logoИИХФ
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Яшкин о МЧМ без России: «Очень обидно за ребят, что у них нет возможности показать себя. Турнир классный, молодежный хоккей всегда интересен»
27 декабря, 18:56
Фетисов о бане России U20: «Только демоны могут исключать детей из международных соревнований. Хочется верить, что справедливость будет восстановлена и пацанам разрешат играть»
27 декабря, 14:29
Фетисов о недопуске России на МЧМ: «Это ужасно. Как члены ИИХФ вообще спят спокойно после этих вещей? Для меня нет турнира, где нет наших спортсменов»
27 декабря, 12:59
Главные новости
КХЛ. «Металлург» играет с «Трактором»
6 минут назадLive
Черкас о том, что у СКА нет первого номера: «Меня это немножко убивает. Бесконечная ротация приводит к результатам как с «Сочи», это кошмар, позор»
7 минут назад
Кубок Шпенглера. 1/4 финала. Канада против «Спарты», «Давос» сыграет с ХИФК
8 минут назадLive
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Флоридой», «Каролина» против «Рейнджерс», «Колорадо» примет «Лос-Анджелес», «Вегас» встретится с «Миннесотой»
сегодня, 14:52
Александр Тихонов: «Лукашенко – человек года. Посмотрите на развитие экономики, уже компьютеры в России продают. Еще он хоккеем занимается, минская арена претендует на лучший дворец»
29 минут назад
МЧМ-2026. Швеция сыграет с Германией, Финляндия – с Чехией, США – со Словакией, Канада против Дании
сегодня, 14:22
Вячеслав Фетисов: «Бобровский – лучший вратарь отечественного хоккея. Выиграть два Кубка Стэнли подряд – дорогого стоит. Я его фанат, желаю третьей победы подряд»
сегодня, 14:55
Плющев о спортсмене года: «Овечкин выступает в НХЛ. Лучших нужно выбирать из тех, кто выступает за Россию или внутри России – пловцы, дзюдоисты, боксеры»
сегодня, 14:41
Владимир Крикунов: «У российского хоккея есть будущее и перспективы. КХЛ не становится слабее, мы замечаем новые таланты – это добавляет оптимизма»
сегодня, 14:25
«Сафонова и Овечкина можно сравнить по результатам. Нужно рассуждать, чем полезен спортсмен в масштабе страны?» Лыжница Степанова о спортсменах
сегодня, 14:10
Ко всем новостям
Последние новости
Вячеслав Быков: «Не знаю, буду ли смотреть Олимпиаду. Скорее всего, нет. Если я и наблюдал за Играми, то делал это из-за наших спортсменов, а сейчас их толком не будет»
20 минут назад
Кожевников о спортсмене года: «Овечкин вне конкуренции. Он поставил рекорд мирового уровня, который прославляет Россию»
40 минут назад
Защитник «Лады» Лукин дисквалифицирован на 1 матч за 3-ю драку в сезоне
51 минуту назадВидео
«Тампа» добавила Макдону в список травмированных. У защитника обострение повреждения, из-за которого он пропустил 1,5 месяца
сегодня, 13:07
Батраков получил от Радулова свитер ХК «Локомотив»: «Александр, спасибо – это ценный для меня подарок. Папа повесит на стену. Если нужна моя футболка, обязательно отправлю»
сегодня, 12:35
Нюландер пропустил матч с «Детройтом» из-за травмы. У форварда «Торонто» 14+27 за 33 игры в сезоне НХЛ
сегодня, 12:10
Куликов может вернуться в состав «Флориды» в марте. Защитник в октябре перенес операцию на плече
сегодня, 10:49
«Динамо» Минск внесло Галиева в список травмированных. У форварда 8+8 за 28 игр в сезоне КХЛ
сегодня, 10:19
«Шанхай» подписал пробный контракт с 37-летним Каблуковым. У форварда 1027 матчей в КХЛ
сегодня, 10:11
АКМ поучаствовал в фестивале креативных елок в Туле: «Каркас сложен из клюшек хоккеистов Академии АКМ, в качестве украшений – краги и шлемы. Венчает елку красная звезда»
сегодня, 09:36Фото